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Пауэрбанк, оставленный на зарядке, стал причиной пожара в Ленобласти

В Ленобласти пауэрбанк, оставленный на зарядке, стал причиной пожара в квартире

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МЧС РФ по Ленинградской области

В Ленобласти пауэрбанк, который десятилетний мальчик оставил на зарядке под подушкой, стал причиной пожара. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в городе Кингисеппе. Мальчик поставил пауэрбанк на зарядку под подушкой на кровати и ушел в школу. В какой-то момент портативный аккумулятор вспыхнул и пламя охватило десять квадратных метров.

В момент возгорания квартира была пуста, никто не пострадал. На кадрах с места инцидента видно выгоревшую часть комнаты.

«Не клади под подушку, аккумулятор нагревается и может загореться. Сотовые телефоны и пауэрбанки работают от литий-ионных аккумуляторных батарей. Этот источник питания тушится только при полном погружении в воду», — напомнили в МЧС, передает 78.ru.

Ранее семья осталась без дома из-за аккумулятора, который взорвался и устроил пожар.

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