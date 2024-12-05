В Китае 13 рабочих оказались под завалами после обрушения на стройке

В Китае на строительной площадке в районе Баоань города Шэньчжэнь обрушился грунт, после чего с 13 рабочими пропала связь. Об этом сообщил телеканал CCTV.

Инцидент произошел 4 декабря в 23:00 (18:00 мск). На месте работают спасатели и сотрудники экстренных служб. Жителей близлежащего района эвакуировали, а на прилегающих дорогах ввели временный контроль движения.

До этого в Невском районе Петербурга помощь спасателей потребовалась крановщику, у которого произошла паническая атака во время работы на большой высоте. Крановщику стало плохо на рабочем месте, у мужчины произошла паническая атака. Один из коллег поднялся в кабину, но крановщик заперся изнутри и спускаться отказался. На помощь ему пришли спасатели, крановщика пришлось спускать на землю с помощью альпинистского снаряжения.

Ранее рабочий упал с высоты 42-го этажа в Кутузовском проезде в Москве.