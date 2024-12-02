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Рабочий упал с высоты 42-го этажа в Кутузовском проезде в Москве

В Москве рабочий сорвался с высоты 42-го этажа

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СК РФ по городу Москве

На северо-западе Москвы произошел несчастный случай на строительном объекте, с огромной высоты сорвался рабочий. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве.

Инцидент произошел 1 декабря на стройке высотного дома в Кутузовском проезде, где возводится элитный жилой комплекс. С высоты 42-этажа сорвался рабочий, спасти пострадавшего не удалось, при каких обстоятельствах произошел несчастный случай — не сообщается.

По факту произошедшего проверку проводят столичный СК и прокуратура. Известно, что мужчина был сотрудником подрядной организации, привлеченной к строительству многоэтажки.

До этого в Невском районе Петербурга помощь спасателей потребовалась крановщику, у которого произошла паническая атака во время работы на большой высоте. Крановщику стало плохо на рабочем месте, у мужчины произошла паническая атака. Один из коллег поднялся в кабину, но крановщик заперся изнутри и спускаться отказался. На помощь ему пришли спасатели, крановщика пришлось спускать на землю с помощью альпинистского снаряжения.

Ранее в Уфе на стройплощадке с 20-метровой высоты рухнул башенный кран с двумя монтажниками.

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