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Останина поддержала идею новогодней выплаты для малоимущих россиян

Депутат ГД Останина: в РФ 10 млн семей имеют доходы ниже прожиточного минимума

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Нина Зотина/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью «Ридусу» прокомментировала идею вице-спикера нижней палаты Бориса Чернышова ввести новогоднюю выплату для семей с низким доходом и пенсионеров.

«Семьи с детьми, чьи доходы ниже прожиточного минимума на человека, получают с 2023 года единое пособие. Согласно отчетам правительства РФ, в стране насчитывается 10 миллионов таких семей», — отметила Останина.

Парламентарий высказалась в поддержку инициативы Чернышова, подчеркнув, что Новый год — особенный праздник для каждого ребенка. По ее словам, похожие предложения регулярно озвучиваются депутатским корпусом.

С инициативой о введении в стране так называемого «Новогоднего семейного бюджета» Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Парламентарий описал схему выплат по 10 тыс. руб. малообеспеченным семьям и пенсионерам в конце года.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сочла данную инициативу непродуманной.

По ее словам, в России семьи с 10 млн детей получают единое пособие по рождению, воспитанию ребенка в возрасте до 17 лет, и еще в стране проживает, примерно, 42 млн пенсионеров. По самым скромным подсчетам, отметила депутат, на эти цели придется потратить порядка 520 млрд руб.

Ранее в России предложили освободить от налога выплаты за больничный.

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