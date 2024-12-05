В Госдуме раскритиковали идею новогодней выплаты для россиян

Идея о введении новогодней выплаты для семей с низким доходом и пенсионеров является непродуманной. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

5 декабря вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести в стране так называемый «Новогодний семейный бюджет». В обращении вице-премьеру Татьяне Голиковой он описал схему выплат по 10 тыс. руб. малообеспеченным семьям и пенсионерам в конце года

По словам Бессараб, в России семьи с 10 млн детей получают сегодня единое пособие по рождению, воспитанию ребенка в возрасте до 17 лет, и еще в стране проживает, примерно, 42 млн пенсионеров. По самым скромным подсчетам, отметила парламентарий, на эти цели придется потратить порядка 520 млрд руб.

«Я думаю, что инициатива однозначно не пройдет», — выразила мнение депутат.

В четверг директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов посчитал, что предложение Чернышова обязательно следует одобрить, поскольку эта единоразовая выплата может стать первым шагом на пути к принятию закона о 13-й пенсии.

Ранее россиянам рассказали, как потратить новогоднюю премию.