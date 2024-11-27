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В России предложили освободить от налога выплаты за больничный

В Госдуме предложили освободить россиян от уплаты НДФЛ на выплаты за больничный

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Shutterstock

В России предложили освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выплаты за больничный. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и первый замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков внесут соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента, сообщает ТАСС.

По словам Миронова, в прошлом году гражданам выплатили пособия по временной нетрудоспособности в размере 600 млрд рублей, и с этих денег им пришлось заплатить подоходный налог. В связи с этим депутаты партии предложили внести изменения в Налоговый кодекс. Согласно действующему законодательству, от налогообложения освобождены все государственные пособия, кроме пособий по временной нетрудоспособности.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, такое пособие является не доходом, а компенсацией в случае утраты трудоспособности из-за заболевания или травмы, ухода за больным членом семьи, карантина ребенка в возрасте до семи лет, посещающего детский сад, долечивания в санаториях непосредственно после стационарного лечения.

Сейчас россияне за один день больничного получают до 4 тысяч рублей, а в следующем году эта сумма увеличится до 5,7 тысячи рублей. Таким образом, в 2026 году размер компенсации увеличится в 1,7 раза по сравнению с текущим и на 20% по сравнению с 2025 годом. В Минтруде РФ такие изменения объяснили ростом зарплат в стране.

Ранее россиянам раскрыли, когда выгоднее всего брать больничный.

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