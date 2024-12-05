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Суд прекратил дело Ивлеевой и кинокомпании «Тим Филмз»

Суд в Москве прекратил дело в отношении Ивлеевой от кинокомпании «Тим Филмз»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы прекратил рассмотрение искового заявления кинокомпании «Тим Филмз», требовавшей взыскать с блогера Анастасии Ивлеевой около 5 млн рублей, в связи с отказом истца от иска. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд определил принять отказ от иска... производство по делу... прекратить», — заявила судья Ольга Козленкова.

В ходе судебного заседания представитель истца заявил, что Ивлеева погасила указанную сумму и кинокомпания отказывается от требований.

Соответствующее дело в отношении блогера было возбуждено в августе. Кинокомпания «Тим Филмз» требовала взыскать с Ивлеевой более 1,5 млн рублей неосновательного обогащения, около 134 тыс. рублей процентов и более 3 млн рублей штрафа. Подробности дела неизвестны. В СМИ сообщалось, что речь шла о взыскании аванса за роль в сериале, потому что компания решила заменить Ивлееву на другую актрису после скандала из-за «голой вечеринки».

27 ноября сообщалось, что Московский городской суд утвердил штраф в 50 тыс. рублей Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России.

Ранее у Ивлеевой обнаружили 85 штрафов за ПДД.

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