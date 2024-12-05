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Рюкзак легендарного морпеха «Струны» вошел в экспозицию музея ВС России

Певица Юта передала музею ВС РФ рюкзак морпеха, Героя России «Струны»

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Телеграм-канал «Ведомство»

Красный рюкзак легендарного морпеха, ветерана спецоперации, Героя России Владислава Головина, известного под позывным «Струна», украсил экспозицию музея Вооруженных сил РФ. Передала его на торжественной церемонии певица Юта, которой он достался в подарок, сообщает RT.

В церемонии передачи памятного экспоната, помимо «Струны», приняли участие военные Иван Жарский и Дмитрий Кутенков – они также подарили музею личные вещи.

В зону СВО «Струна» попал с первого дня, став командиром десантно-штурмового подразделения уже в 24 года. Он принимал участие в освобождении территории ДНР, за что ему присвоили звание Героя России. Красный рюкзак морпеха, по которому всегда можно было узнать бойца, стал настоящим символом победы. Увидеть этот легендарный экспонат россияне теперь смогут в музее ВС России.

Отметим, что узнать подробнее о «Струне» можно в фильме, который был снят RT и посвящен ему и еще двум военным с позывными «Рокота» и «Бойка».

Напомним, до этого стало известно о планах открыть в Санкт-Петербурге музей, посвященный СВО. В учреждение уже доставили первые экспонаты – поврежденную военную технику.

Ранее сообщалось, что «Струна» присоединился к программе «Время героев».

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