Ветеран спецоперации с позывным «Струна» присоединился к программе «Время героев»

Ветеран спецоперации Владислав Головин с позывным «Струна», удостоенный звания Героя России, присоединился к кадровой программе для участников СВО «Время героев». Об этом сообщил Тelegram-канал «Ведомство».

Авторы поста отметили, что Владислав Головин участвует в спецоперации с первых дней ее проведения. Он командовал десантно-штурмовым подразделением и освобождал Мариуполь от ВСУ.

Его боевые товарищи отзываются о нем как о профессионале и бесстрашном бойце.

Летом 2022 года Головин получил тяжелое ранение при подрыве на мине.

Обучение по программе «Время героев» позволит ветерану занять хорошую должность на гражданской службе.

В сообщении говорится, что обучение по программе напряженное, поэтому для участников организуют различные мероприятия и сюрпризы.

Например, в мастерскую «Сенеж», на базе которой проходят уроки, пригласили близких участников программы. Владислав увиделся с родными, поучаствовал в мастер-классах и разных активностях.

Оценивая программу «Время героев», авторы поста отмечают, что участники проекта не подвели Россию на фронте, а значит, не подведут и в тылу.

Напомним, в конце февраля президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, анонсировал запуск кадровой программы, которая нацелена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов СВО.

Обучение участников проекта взяла на себя Высшая школа государственного управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС).