Россиян предупредили о подорожании белорусского сала в 2025 году

Белорусское сало в России может вырасти в цене на 20% в 2025 году, на это повлияет инфляция в Белоруссии, увеличение транспортных расходов на доставку продукции, а также наценка отечественных торговцев. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на руководителя оптово-розничного направления «Белмаркет» Эльмиру Карамышеву.

По итогам 2024 года килограмм белорусского мяса и масла подорожал в пределах от 59 до 330 рублей, сала — примерно на 100 рублей. Помимо этого, осенью этого года уже подорожали сливки и сыры.

Председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов, в свою очередь, отметил, что Белоруссия и Россия взаимосвязаны между собой, в том числе в экономическом плане.

«У нас инфляция больше 8%, у них около 6%. У нас рубль падает, у белорусов тоже. Не надо забывать, что на Беларусь тоже распространяются многие санкции, хотя и не в таком масштабе, как на нас. Поэтому процессы, которые происходят у нас, зеркально повторяются у них», — сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко до этого заявил, что товарооборот Белоруссии и России по итогам текущего года обновит исторический максимум. Он отметил, «несмотря на все проблемы, разного рода нерешенные вопросы, в этом году торговый оборот между странами достигнет $59–60 млрд, включая товары и услуги».

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия продлили договор о сотрудничестве в сфере экспорта нефти.