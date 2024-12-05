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Фитнес-тренер дал советы, как быстро похудеть после новогодних праздников

Фитнес-тренер Белокопытов посоветовал тренироваться утром для быстрого похудения

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Впереди новогодние корпоративы и череда встреч с друзьями и родственниками за праздничным столом. Топ-тренер тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness Владимир Белокопытов в беседе с РИАМО поделился советами, как быстро привести себя в форму после каникул.

«Сконцентрируйтесь на кардионагрузке и базовых упражнениях. Да, вы ограничены во времени, но не следует сразу изнурять себя тяжелыми тренировками. Как минимум — это скажется на мотивации, как максимум — опасно для здоровья», — сказал Белокопытов.

Важную роль, по его словам, играют регулярность тренировок и соблюдение техники выполнения упражнений. Помимо этого, важно правильно подобрать время для занятий. Утренние физические нагрузки ускоряют метаболизм, отметил тренер.

«К слову, о питании. Похудение станет успешным, только если к регулярным занятиям спортом добавится сбалансированный рацион», — заключил эксперт.

Нутрициолог Светлана Синиченко, в свою очередь, посоветовала в период новогодних праздников ограничивать потребление жирной еды и сладостей, чтобы поддерживать свой вес и не набрать лишние килограммы.

Она рекомендует включать в рацион питания больше белковых продуктов, овощей, фруктов, а также пить больше воды. По ее словам, не стоит забывать и про активный отдых. Можно, например, кататься на коньках или лыжах, заниматься йогой или сходить в бассейн.

Ранее эксперт призвала россиян не голодать ради похудения перед Новым годом.

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