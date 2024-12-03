Россиянам посоветовали не голодать ради похудения перед Новым годом

До Нового года остается меньше месяца. Не успевшие привести себя в форму начинают ограничивать себя в еде, а иногда и прибегают к голодовкам. Однако процесс похудения не может быть быстрым. Кроме того, важно не только увидеть в зеркале результат, но и удержать его. Об этом в беседе с РИАМО напомнила мастер спорта международного класса по легкой атлетике Валерия Андреева.

«Если фраза «правильное питание» вызывает у вас тоску и образы скучных салатов, пора пересмотреть подход. Важное правило — не ставить себе жесткие запреты. Когда вы исключаете любимую еду полностью, это рано или поздно приводит к срыву», — сказала Андреева.

Она добавила, что даже полезные блюда можно превратить в шедевр с правильными специями и техниками готовки. Принимать пищу эксперт посоветовала каждые 3-4 часа небольшими порциями. К Новому году будут видны первые результаты, которые затем необходимо улучшать, заключила мастер спорта.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого перечислила факторы, провоцирующие ожирение. Стресс, по ее словам, является одним из них.

Для борьбы с ожирением каждому человеку необходима индивидуальная диета. Однако начать стоит с классических принципов здорового питания, рекомендует специалист.

Ранее россиянам рассказали, как похудеть в пост.