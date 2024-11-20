Ветврач объяснила, почему животным нравится корм с интенсивным запахом

Многим владельцам животных запах корма кажется слишком резким. Некоторые из них полагают, что это связано с наличием ненатуральных ингредиентов в составе пищи. Однако интенсивный аромат придается кормам специально, поскольку восприятие домашних питомцев к запахам отличается от людского. Об этом в интервью РИАМО сообщила эксперт центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

«Обоняние у собак и кошек развито лучше. На его остроту влияет большее количество обонятельных рецепторов и чувствительность к концентрации ароматических молекул в воздухе. Поэтому то, что для нас может обладать специфическим, резким запахом, для питомцев является лишь нормальным ароматом пищи», — пояснила специалист.

Она добавила, что, несмотря на чувствительное обоняние, вкусовые рецепторы кошек и собак в разы слабее, чем у человека. Поэтому чем интенсивнее выражен запах корма, тем выше вероятность, что животное проявит к нему интерес.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого рассказал, чего не должно быть в рационе у собаки.

Он посоветовал исключить из рациона питомца сырую свинину, так как она может быть источником опасного вируса Ауески. Также, по его словам, не стоит давать питомцу трубчатые кости птиц, причем как сырые, так и вареные.

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