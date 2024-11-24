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Кинолог рассказал, что собаки на самом деле видят в зеркале

Кинолог Голубев заявил, что собаки не распознают себя в зеркале

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Shutterstock

Собак привлекает собственное отражение в зеркале, но они никогда не распознают в нем самих себя. Об этом РИА Новости заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Питомец не лает сам на себя. Чтобы узнать себя или другую собаку, питомец использует в большей степени обоняние, чем зрение. Обнюхав изображение, собака понимает, что по ту сторону никого нет, и, скорее всего, после этого она потеряет интерес к отражению в зеркале», — сказал кинолог.

Эксперт отметил, что когда питомец замечает зеркало, это выглядит так, будто он узнает себя или своего сородича. Собака может начать интересоваться отражением в зеркале, пытаться обойти его, начать лаять, стараться обнюхать движущийся объект, принимать позы для нападения. Когда животное не обнаружит запах, оно может быстро потерять интерес к изображению в зеркале.

Кинолог добавил, что распознавать себя в зеркале могут только орангутаны, шимпанзе, карликовые шимпанзе, гориллы, афалины, слоны, касатки и сороки.

До этого Голубев объяснил, почему игры с лазерной указкой вредны для собак.

Ранее собаководов призвали внимательнее следить за питомцами во время осенних прогулок.

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