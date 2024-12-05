В американском Мэриленде закрыли офисы властей из-за опасной бактерии

В водопроводной воде американского штата Мэриленд обнаружили возбудителя болезни легионеров легионеллу, в связи с чем в штате временно закрыты офисы властей. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

По информации издания, здания, где располагаются департаменты здравоохранения, труда, общего обслуживания, а также департамент бюджета и администрации штата Мэриленд, будут закрыты в течение трех дней, пока идет промывание водопроводных труб.

Отмечается, что чиновники смогут работать удаленно или взять оплачиваемый отпуск на три дня. Бактерию уже находили в водопроводе комплекса в ноябре, тогда сотрудников также отправляли домой на время промывания труб.

До этого ученые назвали место в доме, где могут обитать опасные для жизни бактерии. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science of The Total Environment, раковины являются благоприятной средой для размножения опасных микробов, в том числе вызывающих инфекции ран, пневмонию и легионеллез.

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