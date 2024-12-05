Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В американском Мэриленде закрыли офисы властей из-за опасной бактерии

WP: в штате Мэриленд офисы властей закрыли из-за опасной бактерии в воде

close
Depositphotos

В водопроводной воде американского штата Мэриленд обнаружили возбудителя болезни легионеров легионеллу, в связи с чем в штате временно закрыты офисы властей. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

По информации издания, здания, где располагаются департаменты здравоохранения, труда, общего обслуживания, а также департамент бюджета и администрации штата Мэриленд, будут закрыты в течение трех дней, пока идет промывание водопроводных труб.

Отмечается, что чиновники смогут работать удаленно или взять оплачиваемый отпуск на три дня. Бактерию уже находили в водопроводе комплекса в ноябре, тогда сотрудников также отправляли домой на время промывания труб.

До этого ученые назвали место в доме, где могут обитать опасные для жизни бактерии. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science of The Total Environment, раковины являются благоприятной средой для размножения опасных микробов, в том числе вызывающих инфекции ран, пневмонию и легионеллез.

Ранее россиян предупредили о последствиях чрезмерного использования кондиционера в офисе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами