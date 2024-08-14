Ученые назвали место в доме, где могут обитать опасные для жизни бактерии

Раковины — благоприятная среда для размножения опасных микробов, в том числе вызывающих инфекции ран, пневмонию и легионеллез. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science of The Total Environment.

Биопленки представляют собой сообщества микробов, клетки которых склеены друг с другом. В новом исследовании ученые проанализировали состав биопленок в жилых помещениях и больничных палатах. Образцы отбирали с поверхности вокруг кранов и сливных отверстий.

Ученые нашли в биопленках опасных бактерий, в том числе легионелл. Также они обитают в природных водоемах, спа, земле и кондиционерах. Недавняя вспышка из-за водяной системы охлаждения в Мельбурне затронула почти 90 человек и привела к двум летальным исходам.

В обычных домах микробный состав биопленок был разнообразнее, чем в больницах. Это может быть связано с более частой уборкой в палатах. Размножение бактерий опасно для пациентов, получающих медицинскую помощь дома. В больницах раковины, выключатели света и ручки дверей рекомендовано мыть дважды в день с помощью моющих средств.

«Это исследование показывает, что раковины могут играть значительную и недооцененную роль в инфекциях», — отметили ученые.

Ранее ученые нашли препарат, подавляющий устойчивость бактерий к антибиотикам.