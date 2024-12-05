Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист раскритиковал идею Госдумы о новогодних выплатах пенсионерам

Экономист Кульбака: идея новогодней выплаты пенсионерам – довольно странная

close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Идея о введении единоразовой денежной выплаты пенсионерам и семьям с низким доходом – не целесообразна, считает экономист Николай Кульбака. Это не более, чем пиар, так как намного эффективнее было бы оказывать нормальную регулярную поддержку, объяснил он 360.ru.

Напомним, вице-спикер Госдумы Борис предложил ввести в России «Новогодний семейный бюджет» — разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума, а также для одиноких родителей и пенсионеров.

«Эта идея довольно странная. Во-первых, почему к Новому году? Это красивая идея от депутата, придуманная для пиара. Проще будет оказывать нормальную регулярную помощь», — убежден Кульбака.

Если бы идею одобрили, то на администрирование выплаты ушло бы еще больше денег, поэтому особого смысла в ней нет. Причем депутат предложил тратить на выплаты неизрасходованные средства госбюджета, однако, по словам экономиста, такого понятия вообще нет. Так, к примеру, в этом году бюджет уже перерасходован. Кроме того, случаются серьезные ситуации — к примеру, когда была пандемия ковида, выделялись деньги на борьбу с ней и помощь людям.

«Зачем создавать какой-то дополнительный механизм? Их и так хватает. Это красивая идея для пиара депутата, они любят пиариться», — заключил эксперт.

Ранее идею новогодней выплаты пенсионерам и семьям назвали первым шагом к 13-й пенсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами