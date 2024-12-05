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В Госдуме предложили выплатить семьям по 10 тысяч рублей перед Новым годом

В ГД предложили выплатить по 10 тыс. семьям с низкими доходами перед Новым годом

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение о введении инициативы «Новогодний семейный бюджет». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

По его словам, данная мера предполагает разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума, а также для одиноких родителей и пенсионеров.

Чернышов отметил, что часть неиспользованных средств федерального бюджета за 2024 год может быть направлена на эти выплаты, и подчеркнул, что в конце года в бюджет возвращаются крупные суммы неосвоенных средств, которые по итогам 2023 года составили 603,5 миллиарда рублей.

Вице-спикер Госдумы заявил, что перераспределение этих средств поможет нуждающимся гражданам справиться с затратами, связанными с подготовкой к празднику, включая покупку продуктов и подарков для детей. По его словам, инициатива «Новогодний семейный бюджет» стала ответом на многочисленные обращения граждан, особенно в преддверии праздников.

Он также добавил, что Новый год — это семейный праздник, но для многих он становится временем финансовых трудностей. Чернышов подчеркнул, что в условиях растущих цен даже базовые приготовления к празднику могут оказаться сложными для семей с низким доходом, одиноких родителей и пенсионеров.

Ранее Владимир Путин поручил разработать инструмент семейных сбережений.

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