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В России оценили идею новогодней выплаты пенсионерам и семьям

Политолог Чернышов: выплата в Новый год пенсионерам – первый шаг к 13-й пенсии

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Depositphotos

Предложение депутатов Госдумы выплатить семьям с низкими доходами и пенсионерам по 10 тыс. рублей в честь Нового года обязательно следует одобрить, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Эта единоразовая выплата может стать первым шагом на пути к принятию закона о 13-й пенсии, заявил он в беседе с RT.

По мнению Орлова, подобные идеи следует периодически озвучивать и обсуждать, так как со временем они могут быть приняты. Принятие решения о единовременной денежной помощи семьям с низким доходом создаст благоприятный прецедент, считает эксперт.

«[Это решение] может стать первым шагом на пути к реализации другой давней идеи депутатского корпуса о выплате 13-й пенсии нашим пенсионерам», — заключил политолог.

Напомним, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение о введении инициативы «Новогодний семейный бюджет». Он предложил ввести разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума, а также для одиноких родителей и пенсионеров.

Ранее в Госдуме заявили, что в 2025 году все пенсии ждет переиндексация.

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