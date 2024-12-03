Чиновника, который вступил в «Барс-Белгород» после обвинения в пьянке, проверят власти

В Белгороде проведут проверку чиновника, который ушел служить в добровольческое формирование «Барс-Белгород» после информации о том, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и затем отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Заместитель губернатора Белгородской области Сергей Дядькин сообщил, что бывший начальник Экоохотнадзора Андрей Гоц, который отказался от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в момент вождения, устроился на службу в отряд добровольцев «Барс-Белгород». В связи с его увольнением по собственному желанию правоохранительные органы проведут проверку. В случае установления факта правонарушения будут приняты соответствующие кадровые решения, отметили в администрации области.

До этого в Госдуме прокомментировали предложение Национального автомобильного союза ввести в школьную программу изучение ПДД.

Ранее бывшего замглавы Минтранса отправили в СИЗО и сняли на видео.