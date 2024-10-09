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Россиянин получил реальный срок за вырубку 50-летних вязов в волгоградском парке

В Волгограде мужчину отправили в колонию за вырубку деревьев в городском парке

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Wikimedia Commons

Жителя Волгограда приговорили к реальному сроку за вырубку старых вязов в городском парке, сообщили в областной прокуратуре.

В марте 2022 года мужчина спилил два дерева породы вяз мелколистный в лесопарковой зоне в Краснооктябрьском районе города. К тому моменту, как было доказано судом и следствием, деревьям исполнилось больше 50 лет.

Подозреваемый был объявлен в розыск и долгое время успешно скрывался, но в итоге все же был задержан. На допросах он признался, что спиленные деревья собирался продать на дрова, и раскаялся в содеянном. По оценкам специалистов, ущерб от действий волгоградца превысил 1,6 млн рублей.

В итоге 51-летнего местного жителя признали виновным в незаконной рубке в особо крупном размере и приговорили к году лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мужчину обязали возместить причиненные убытки.

До этого в Амурской области мужчина срубил 107 деревьев и заявил, что из добытой древесины планировал построить туалет. За уничтоженные лиственницы, осины и березы он заплатил 130 тыс. рублей.

Ранее в центре Уфы решили спилить 32 американских клена и высадить на их место липы.

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