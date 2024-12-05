Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обвинение в Финляндии попросило для россиянина Тордена пожизненное заключение

РИА: прокуроры в Финляндии просят для россиянина Тордена пожизненное заключение

close
ДШРГ «Русич»/VK

Обвинение в Финляндии просит приговорить гражданина России Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению за якобы военные преступления, совершенные им на Украине в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный документ.

Обвинительное заключение было передано Окружным судом Хельсинки.

Рассмотрение дела Тордена началось 5 декабря. Всего по делу запланировано 14 заседаний.

3 декабря адвокат Торденa Наталия Мальгина сообщила, что приговор россиянину будет оглашен в марте 2025 года.

Воислав Торден — бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Его арестовали в Хельсинки в середине декабря 2023 года по делу о военных преступлениях, которые он якобы совершил в период 2014-2015 годов на территории Украины. В Финляндии ему может грозить пожизненное заключение.

Ранее посольство России в Финляндии рассказало, как будет защищать Тордена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами