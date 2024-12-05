Обвинение в Финляндии попросило для россиянина Тордена пожизненное заключение

Обвинение в Финляндии просит приговорить гражданина России Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению за якобы военные преступления, совершенные им на Украине в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный документ.

Обвинительное заключение было передано Окружным судом Хельсинки.

Рассмотрение дела Тордена началось 5 декабря. Всего по делу запланировано 14 заседаний.

3 декабря адвокат Торденa Наталия Мальгина сообщила, что приговор россиянину будет оглашен в марте 2025 года.

Воислав Торден — бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Его арестовали в Хельсинки в середине декабря 2023 года по делу о военных преступлениях, которые он якобы совершил в период 2014-2015 годов на территории Украины. В Финляндии ему может грозить пожизненное заключение.

Ранее посольство России в Финляндии рассказало, как будет защищать Тордена.