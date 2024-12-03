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В Финляндии суд проведет 14 слушаний по делу россиянина Тордена

Финский суд в марте вынесет приговор обвиняемому в военных преступлениях Тордену

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Приговор россиянину Воиславу Тордену, который обвиняется в Финляндии в предполагаемых военных преступлениях на Украине, будет оглашен в марте. Об этом сообщила РИА Новости адвокат Торденa Наталия Мальгина.

«Решение обычно выносится в течение двух месяцев после окончания слушаний, то есть приговор будет известен только в марте», — отметила она.

Мальгина уточнила, что по делу Торденa запланировано 14 заседаний, которые будут проходить с 5 декабря по 31 января.

По словам адвоката, Торден в настоящее время находится в тюрьме, другие заключенные проявляют к нему уважение.

«От себя могу сказать, что конечно же то, что он находится под санкциями ЕС, ставит его в более ущемленное положение по сравнению с другими заключенными, так как любая финансовая помощь ему запрещена, а покупка дополнительного питания и средств гигиены возможна только в тюремном магазине, тем не менее он не теряет стойкости духа, поддерживает себя в отличной физической форме, много читает», — подчеркнула юрист.

Воислав Торден — бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Его арестовали в Хельсинки в середине декабря 2023 года по делу о военных преступлениях, которые он якобы совершил в период 2014-2015 годов на территории Украины. В Финляндии ему может грозить пожизненное заключение.

Ранее посольство России в Финляндии рассказало, как будет защищать Тордена.

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