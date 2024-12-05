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В Госдуме заявили, что в 2025 году все пенсии ждет переиндексация

Депутат Бессараб: в 2025 году пенсии проиндексируют на 14,75%

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В 2025 году в России все пенсии будут проиндексированы на 14,75%. Об этом сообщила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью «Ленте.ру».

По ее словам, индексации произойдут с 1 апреля 2025 года. У тех получателей социальных пенсий, чьи доходы не дотягивают до размера прожиточного минимума в субъекте проживания, социальная доплата к пенсии в обязательном порядке позволит достигнуть этого минимума. Таким образом, прожиточный минимум пенсионера будет обеспечен всем без исключения, уточнила Бессараб.

При этом, если прожиточный минимум в регионе будет выше федерального значения, то бюджет региона будет осуществлять доплату, как это происходит в Москве. Если региональный прожиточный минимум ниже федерального, то доплата будет осуществляться из федерального бюджета, рассказала парламентарий.

4 декабря мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об индексации социальных выплат жителям столицы на 5,5% с января 2025 года.

Ранее россиянам рассказали, кто может претендовать на пенсию выше 50 тысяч рублей.

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