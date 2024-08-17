В России от заморозков увяли посевы на площади более миллиона гектаров

В России от возвратных заморозков увяли посевы на площади 1,1 миллиона гектаров. Об этом рассказал замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, передает РИА Новости.

В ходе XI открытого чемпионата России по пахоте в Саратовской области Разин отметил, что в текущем году погода преподнесла немало сюрпризов. Но несмотря на это, аграриям удалось пересеять большую часть посевов. Разин отметил, что в том числе высокомаржинальными культурами.

«Надо отметить, что у нас в этом году абсолютный рекорд по площади посева под соей — более 4,3 миллиона гектаров», — отметил замминистра.

Разин добавил, что по зернобобовым показатель увеличился почти на 30%, тогда как по сахарной свекле — более чем на 9%, по масличным — более 7%.

До этого президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что майские заморозки стали причиной повреждения посевов озимых культур в России на 15-30% площадей.

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