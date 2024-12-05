Врач рассказала, какую кашу нельзя есть на завтрак

Манную кашу не стоит есть на завтрак, потому что она представляет собой рафинированный продукт, прошедший очень сильную обработку, и не поможет надолго обеспечить чувство насыщения. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Это та же самая пшеница, просто в более легкоусвояемой форме. Она очень быстро всасывается, повышает уровень глюкозы и примерно через час опять дает чувство голода. Поэтому начинать с нее день не стоит», — сказала врач.

По ее словам, в такой каше содержится меньше белка, витаминов и микроэлементов в сравнении с остальными. Вместо манной каши Дианова рекомендует есть по утрам овсяную, потому что она содержит сложные углеводы и клетчатку. В этом случае с первым приемом пищи человек надолго сохранит чувство насыщения, заключила она.

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова до этого говорила, что цельнозерновые каши помогут зарядиться энергией, стабилизировать уровень сахара в крови и снизить резкие приступы голода. По ее словам, для этих целей можно есть овсяную, гречневую и пшенную кашу.

Ранее диетолог назвала две самые полезные каши, снижающие риск развития рака.