Врач рассказала о пользе цельнозерновых каш для здоровья

Цельнозерновые каши помогут зарядиться энергией, стабилизировать уровень сахара в крови и снизить резкие приступы голода. Об этом РИАМО рассказала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

По ее словам, для этих целей можно есть овсяную, гречневую и пшенную кашу. Она уточнила, что в них содержится большое количество клетчатки, которая улучшает пищеварение и помогает снизить уровень холестерина.

«Снижение уровня «плохого» и повышение уровня «хорошего» холестерина способствует снижению риска заболеваний сосудов и сердца», — уточнила Джутова.

Помимо этого, употребление каш может снизить риск развития сахарного диабета второго типа, контролировать вес и поддерживать иммунную систему за счет содержания витаминов и минералов.

Диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова до этого говорила, что гречневая и овсяная крупы, помимо прочих полезных свойств, снижают риск развития сахарного диабета и рака кишечника. Она также добавила, что цельное зерно — это основа рациона всех долгожителей.

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