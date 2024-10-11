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Диетолог назвала две самые полезные каши, снижающие риск развития рака

Диетолог Дианова: гречка и овсянка снижают риск развития рака и сахарного диабета

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Nata Bene/Shutterstock/FOTODOM

Не все каши одинаково полезны для здоровья – некоторые из них на дробленой и обработанной крупе имеют ограниченную питательную ценность. Лучше других на организм влияют две крупы – гречневая и овсяная. Они, помимо прочих полезных свойств, снижают риск развития сахарного диабета и рака кишечника, рассказала диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова Общественной Службе Новостей.

Каша – это незаменимое блюдо, источник растительных жиров и белков, сложных углеводов, витаминов группы В. Из каши человек получает также магний, фосфор, железо, кальций.

«В каше невероятное количество клетчатки, а это профилактика рака кишечника и запоров. Каша — это влияние на холестерин, на липидный профиль, потому что клетчатка обладает свойствами связывания холестерина и контроля уровня глюкозы», — подчеркнула Дианова.

Она также добавила, что цельное зерно – это основа рациона всех долгожителей. Овсянка и гречка – лучшие виды каш, достаточно сытные и питательные. Но они должны быть именно на цельнозерновой основе, а не из дробленых круп быстрого приготовления.

В целом, чем больше обработки, тем меньше питательной ценности – это распространяется на все виды круп. К примеру, в белом шлифованном рисе мало белка, как и в манке, которая из-за этого не дает чувства насыщения надолго.

Врачи ранее назвали крупу, которая может быть опасна для здоровья.

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