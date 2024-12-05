Россиянам рассказали, как выбрать надежного застройщика при покупке недвижимости

Россиянам, которые хотят приобрести недвижимость, важно прежде всего оценить надежность застройщика. Об этом kp.ru рассказал доктор экономических наук, профессор Александр Полиди.

Эксперт советует изучить проектную декларацию, размещенную на его официальном сайте. По его словам, важно посмотреть, насколько застройщик соблюдает сроки возведения объектов, изучить его историю деятельности на строительном рынке и так далее. Экономист Андрей Бархота, в свою очередь, посоветовал обращать внимание на финансовую надежность и устойчивость строительной компании.

«Финансовая устойчивость девелопера во многом зависит от его способности выполнять кредитные обязательства. При оценке этого аспекта необходимо учитывать не только объем долга, но и его соотношение с количеством средств на эскроу-счетах. Если сумма на эскроу-счетах превышает объем проектных кредитов застройщика, то проценты, которые он должен банку, значительно снижаются, что снижает финансовую нагрузку и риски банкротства», — сказал Бархота.

Замглавы Минстроя Никита Стасишин до этого говорил, что золотое время для застройщиков в России подошло к концу. По словам Стасишина, страна и государство последние четыре года оказывали помощь застройщикам и строительным компаниям, теперь пришло их время помочь государству. Однако он не уточнил, какую именно помощь нужно будет оказать властям.

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