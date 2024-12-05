Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как выбрать надежного застройщика при покупке недвижимости

Экономист Полиди: при покупке жилья стоит оценивать надежность застройщика

close
Depositphotos

Россиянам, которые хотят приобрести недвижимость, важно прежде всего оценить надежность застройщика. Об этом kp.ru рассказал доктор экономических наук, профессор Александр Полиди.

Эксперт советует изучить проектную декларацию, размещенную на его официальном сайте. По его словам, важно посмотреть, насколько застройщик соблюдает сроки возведения объектов, изучить его историю деятельности на строительном рынке и так далее. Экономист Андрей Бархота, в свою очередь, посоветовал обращать внимание на финансовую надежность и устойчивость строительной компании.

«Финансовая устойчивость девелопера во многом зависит от его способности выполнять кредитные обязательства. При оценке этого аспекта необходимо учитывать не только объем долга, но и его соотношение с количеством средств на эскроу-счетах. Если сумма на эскроу-счетах превышает объем проектных кредитов застройщика, то проценты, которые он должен банку, значительно снижаются, что снижает финансовую нагрузку и риски банкротства», — сказал Бархота.

Замглавы Минстроя Никита Стасишин до этого говорил, что золотое время для застройщиков в России подошло к концу. По словам Стасишина, страна и государство последние четыре года оказывали помощь застройщикам и строительным компаниям, теперь пришло их время помочь государству. Однако он не уточнил, какую именно помощь нужно будет оказать властям.

Ранее эксперт рассказала, что может заменить ипотеку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами