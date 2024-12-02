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В Минстрое заявили об окончании золотого времени для застройщиков

Замглавы Минстроя Стасишин: золотое время для застройщиков завершилось

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правительство Ростовской области

Золотое время для застройщиков в России подошло к концу, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин в ходе участия в дискуссии «Год семьи: итоги в недвижимости» в рамках Domclick Digital Forum.

«У вас были замечательные четыре года. У вас было золотое время в жилищном строительстве. Мы очень аккуратно и сбалансированно подходили к тем вещам, которые вы делали. Мы глаза приподзакрыли, а можем приподоткрыть», — сказал он.

По словам Стасишина, страна и государство эти годы оказывало помощь застройщикам и строительным компаниям, теперь пришло их время помочь государству, не уточнив, какую именно помощь нужно будет оказать властям.

Но, как отметил замглавы Минстроя, ведомство не оставит застройщиков в беде. Он предложил дождаться изменения ключевой ставки и изменения инфляции. От этого, по его словам, будут зависеть меры поддержки.

Ранее в понедельник интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение аналитиков компании «Бест-Новострой» написало, что средняя цена на 1 кв. м на первичном рынке недвижимости в Москве в ноябре поднялась относительно октября всего на 3%, до 610,4 тыс. руб.

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