Эксперт рассказала, что может заменить ипотеку

Застройщики рассматривают вариант внедрения лизинга из-за высоких ставок по ипотечным кредитам. Об этом сообщила генеральный директор компании Key Capital Ольга Гусева в беседе с kp.ru.

«Помимо рассрочек, которые не всем клиентам подходят, девелоперы сейчас задумываются о внедрении лизинга», — отметила она.

Такое решение предполагает, что квартиры уже в следующем году будут приобретать в долгосрочную аренду с последующим выкупом, уточняет издание.

Заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов обратил внимание на то, что в 2025 году ипотечные программы с государственной поддержкой, которые есть сейчас, останутся, поскольку демографическая политика находится в центре внимания.

«Деньги на семейную ипотеку будут находить», — подчеркнул он.

29 ноября стало известно, что число покупок россиянами квартир в новостройках в 2025 году может снизиться на 19-35% по сравнению с 2024 годом. Аналитики пояснили, что застройщики могут начать делать скидки покупателям на 5-30% для поддержания объема продаж и закрытия проектного финансирования.

Ранее были названы способы купить квартиру в условиях высокой ключевой ставки ЦБ.