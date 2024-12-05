Психиатр объяснил, как избавиться от негативных установок в преддверии Нового года

Россиянам стоит избавиться от негативных установок в преддверии Нового года, чтобы улучшить свое самочувствие и жить полноценно. Об этом kp.ru рассказал врач-психиатр, психотерапевт Центра когнитивного здоровья ФМБА России Михаил Ответчиков.

По его словам, в случае, если человека пугает ожидание чего-то плохого, стоит прибегнуть к приему «переоценка реальности». Для этого нужно попытаться найти объективные доказательства того, что эти опасения могут сбыться. Еще один прием — техника «что я скажу другу». В этом случае нужно продумать, что человек сказал бы другому, если бы он оказался в аналогичной ситуации.

Эксперт также советует взять в привычку записывать по одному позитивному событию в блокнот каждый день, чтобы снижать доверие плохим прогнозам и ожиданиям.

«Иногда самый лучший способ доказать себе, что негативное ожидание ошибочное — сделать шаг вперед, несмотря на сомнения. В случае, если тревожные мысли и ожидания не отпускают, мешают нормальной жизни человека, мы советуем обратиться за помощью к специалисту, психотерапевту или психиатру», — добавил Ответчиков.

Семейный психотерапевт Наталья Наумова до этого говорила, что игрушки-антистресс помогают снять мышечное напряжение и отвлечься от негатива, этому способствуют цвет предмета и тактильные ощущения от его использования.

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