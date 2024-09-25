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Психотерапевт оценила пользу игрушек-антистресс

Психотерапевт Наумова: игрушки-антистресс помогают отвлечься от негатива

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Shutterstock

Игрушки-антистресс помогают снять мышечное напряжение и отвлечься от негатива, этому способствуют цвет предмета и тактильные ощущения от его использования. Об этом «Москве 24» рассказала семейный психотерапевт Наталья Наумова.

По ее словам, обычно игрушки оформляются в приятные цвета. Так, например, зеленый оттенок может успокаивать, желтый — воодушевлять, оранжевый — придавать энергии, сил и уверенности.

«Внешний вид этой игрушки привлекателен, ее интересно взять в руки, дотронуться. Например, если у нее выпучиваются глазки при нажатии, человек может улыбнуться. А приятное тактильное ощущение зачастую позволяет снять мышечное напряжение и немного отвлечься от негативных мыслей», — добавила Наумова.

Помимо этого, человек может выплеснуть на игрушку негатив, если сожмет ее, добавила эксперт.

В начале сентября данные «Платформы ОФД» показали, что спрос россиян на антистресс-игрушки за январь — август подскочил на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Самым популярным товаром в этой категории были сквиши — игрушки, которые можно мять руками. Их продажи за восемь месяцев взлетели на 103%. Купить такую антистресс-игрушку можно в среднем за 207 рублей.

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