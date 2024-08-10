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Ученые развеяли миф о гормоне счастья

Nature: серотонин не делает людей счастливыми, а дарит стойкость перед негативом

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Shutterstock

Серотонин меняет только на реакцию людей на негативную информацию и их обучение. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.

В исследовании приняли участие 50 человек. Половине из них перед выполнением тестов дали препарат для повышения уровня серотонина, а остальным — нет. Им предложили задания для оценки обучаемости, памяти и эмоций.

Повышенный уровень серотонина позволил людям лучше контролировать свое поведение, особенно при неудаче (например, проигрыш денег в игре). При этом их реакция на позитивные события (выигрыш денег) не изменилась. Также повышенный уровень серотонина улучшил различные типы памяти.

Работа показала, что серотонин играет важную роль в реакции на негативную информацию, а не в усилении позитивой. Результаты ученых помогут лучше понять причины депрессии.

«Серотонин часто называют «гормоном счастья», но, возможно, пришло время думать о нем как о «все-не-так-уж-плохо гормоне», — отметили ученые.

Ранее ученые выяснили, что стресс лишает мозг возможности сопротивляться деменции.

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