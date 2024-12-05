Россияне назвали атрибуты, которые обязательно должны быть в офисе к Новому году

Большинство россиян считают традиционную елку обязательным атрибутом новогоднего офиса – об этом заявили 65% участников соответствующего опроса. Еще 57% респондентов рассказали, что не могут представить новогодний офис без гирлянд, приводит RT результаты исследования.

На третьем месте по популярности оказались праздничные столы с новогодними украшениями – их в офисе хотят видеть 32% респондентов. Многие считают обязательными атрибутами офиса в праздники мишуру и другие украшения, а также подарки.

23% опрошенных заявили, что для создания праздничной атмосферы в офисе должны быть декорации в стиле зимнего леса – к примеру, веточки, шишки. Столько же человек посчитали, что в это время нельзя обойтись без новогодней музыки.

В числе менее популярных ответов оказались новогодние венки (16%), статуэтки Деда Мороза и Снегурочки (17%), а также календари и постеры (11%).

Исследование сервисов «Ремонт со СберУслугами» и «Работа.ру» основано на ответах более 3,5 тысячи жителей со всех регионов страны.

До этого россияне рассказали, что новогоднее настроение у них появляется после установки елки и получения декабрьской премии. Многим настроение дарят праздничные фильмы, отпуск, подарки и мандарины. Интересно, что из тех, кто украшает свой дом, 68% респондентов выбирают искусственную ель. Еще 21% ставят ветки елок в вазы, а натуральное дерево покупают лишь 10% россиян.

Ранее эксперт перечислил новогодние подарки, которыми можно удивить коллег по работе.