Эксперт перечислил новогодние подарки, которыми можно удивить коллег по работе

Канцелярские принадлежности, а также книги по интересам отлично подойдут в качестве новогоднего подарка коллегам. Об этом в беседе с РИАМО сообщил карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко. Универсальным же презентом, по его словам, является подарочный сертификат.

«Если вы не уверены в предпочтениях коллеги, то сертификат станет универсальным и практичным вариантом. Он избавит вас от переживаний по поводу выбора подарка и даст возможность получателю купить именно то, что ему действительно нужно», — отметил Семеренко.

Кроме того, отличным подарком для коллеги, особенно в период напряженной работы, может быть снятие стресса. Эксперт посоветовал дарить настольные игры, массажные подушки для шеи и поясницы, ароматические свечи и эфирные масла.

Чтобы угадать с подарком, он призвал обращать внимание на то, о чем говорят коллеги в течение года. К примеру, давно мечтают о какой-то конкретной книге, полезном гаджете, или хотели бы посетить определенный спектакль или выставку.

Согласно опросу SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», самым желанным подарком на Новый год для каждого пятого россиянина является путевка на отдых.

Еще 18% хотели бы получить деньги. Примечательно, что в прошлом году о деньгах мечтали чаще, чем о путешествиях, а сейчас приоритеты россиян сменились.

Каждый десятый рассказал, что хотел бы смартфон, планшет или ноутбук. 8% предпочли бы получить сертификат на образовательные курсы. 4% мечтают о новой бытовой технике, по 3% — о наборе косметики, спортинвентаре или подарочном сертификате, еще столько же хотели бы получить в подарок книгу.

Ранее стало известно, что большинство россиян предпочитают ставить искусственную елку на Новый год.