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Секс-работницу из Петербурга задержали за нападение на клиента с ножом

Петербуржцу потребовалась медицинская помощь после визита к секс-работнице

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Shutterstock/Motortion Films

В Петербурге секс-работница ударила клиента ножом, сообщила «Фонтанка».

Вечером 2 декабря правоохранители узнали о поножовщине, произошедшей в одной из квартир на Заводской улице. Приехав по вызову, они обнаружили немолодого мужчину в крови, там же находилась 50-летняя женщина, которую задержали в качестве подозреваемой. Потерпевшим оказался водитель, незадолго до инцидента она, как выяснилось, оказывала жертве интимные услуги.

Предварительно, в какой-то момент между секс-работницей и клиентом случился конфликт, причины которого не уточняются. В итоге мужчине потребовалась экстренная госпитализация, его забрали в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, женщина находится в спецприемнике.

Недавно суд вынес приговор россиянке, которая на спор ударила ножом спящего знакомого.

Ранее россиянка ранила ножом возлюбленного, который захотел разорвать отношения.

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