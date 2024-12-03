Россиянка на спор ворвалась в дом спящего знакомого и ударила его ножом

В Тюменской области огласили приговор местной жительнице, которая напала на спящего знакомого и несколько раз ударила его ножом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По данным следствия, в декабре 2023 года жительница деревни Падарино поспорила со своим приятелем из-за общего знакомого. Пьяная россиянка заявила, что сможет ворваться в дом к их общему знакомому и напасть на него.

36-летняя женщина перешла от слов к делу и пришла в дом к потерпевшему. Она нанесла спящему мужчине удар ножом в область грудной клетки, спасти мужчину не удалось. Нападавшую удалось задержать, было возбуждено уголовное дело.

На слушании подсудимая частично признала свою вину, подтвердив наличие спора. Приговором суда ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Новосибирской области внук-наркоман напал с ножом на своих дедушку и бабушку. Пенсионеры упрекнули внука в аморальном поведении и злоупотреблении спиртными напитками, в ответ мужчина схватился за нож. Сначала он ранил им 70-летнюю женщину, а затем изрезал 72-летнего мужчину. Пожилые люди оказали нападавшему активное сопротивление и выжили.

Ранее россиянин ударил ножом не понравившегося ему незнакомца в торговом центре.