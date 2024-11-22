Россиянка ранила ножом возлюбленного, который захотел разорвать отношения

В Подмосковье женщина напала с ножом на возлюбленного, который захотел расстаться, сообщает mk.ru.

По данным издания, инцидент произошел 20 ноября в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. Поздним вечером того дня 28-летняя местная жительница в очередной раз поругалась с бойфрендом, тот заявил, что хочет разорвать отношения, но женщина не смогла сделать это добровольно.

В приступе неконтролируемой агрессии она ударила своего молодого человека ножом. Пострадавший смог выбежать из квартиры и обратиться к соседке, та немедленно вызвала скорую помощь. Мужчину госпитализировали с ранением в шею, сейчас его жизни ничто не угрожает. Нападавшая также обратилась за помощью к медикам, но телесных повреждений у нее не обнаружили.

Раненый рассказал, что уже давно отмечал истерическое и маниакальное поведение возлюбленной. Известно, что девушка даже посещала психотерапевта, но лечение не принесло должного результата и новость о предстоящем разрыве окончательно вывела ее из себя.

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