В Курской области ударом авиабомбы уничтожили отступающий взвод РДК

Вооруженные силы России одним ударом авиабомбы уничтожили взвод «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК), который пытался отступить из Курской области на Украину. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Взвод РДК состоял из 10-12 человек. По словам журналистов, они входили в совместную группу с другими подразделениями ВСУ численностью около 100 человек и оказались единственными, кто выжил.

В течение нескольких часов за выжившей группой, которая стала отступать к границе с Украиной, следили российские дроны. В какой-то момент члены РДК устали и решили спрятаться в одном из полуразрушенных зданий села Дарьино.

Затем ВС РФ ударили по этому зданию авиабомбой. После взрыва из-под завалов никто не вышел, отмечается в публикации.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее украинский пленный рассказал, как солдаты ВСУ отказывались воевать в Курской области.