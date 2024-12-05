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Россиянин случайно отпилил себе руку на работе

Mash: житель Хабаровска отвлекся на работе и отпилил себе кисть руки

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Depositphotos

Житель Хабаровска случайно отпилил себе руку на работе. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, 48-летний Вадим работает у некоего индивидуального предпринимателя и числится установщиком пластиковых окон и балконов. На одной из смен он немного отвлекся и сунул правую конечность в электрорубанок, из-за чего его кисть отрезало полностью.

Бригада скорой экстренно забрала мужчину и увезла на операцию. Руку мужчины пытаются восстановить.

В прошлом году подобный инцидент случился в Омской области, где подростку оторвало руку во время работы на птицефабрике, но компенсацию он получил только сейчас. Инцидент произошел зимой 2023 года, 17-летний житель Омска работал слесарем на предприятии. Юноша занимался ремонтом транспортировочной ленты, когда его затянуло в механизм. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, травмой плеча и ампутацией руки.

Позже выяснилось, что юноша не был официально трудоустроен, вместо трудового договора с ним заключили договор об оказании услуг. Прокуратура обратилась с иском в суд в интересах пострадавшего, с работодателя был взыскана компенсация вреда в сумме 640 тыс. рублей.

Ранее рабочего придавило кабиной лифта во время ремонта в больнице.

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