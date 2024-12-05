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Осквернивший мемориал в Курской области литовец потерял всех спонсоров

Осквернивший мемориал в Судже литовец Барткевичюс потерял всех спонсоров

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Литовский активист Валдас Барткевичюс, занесенный в список экстремистов и террористов в России за осквернение мемориала в Курской области, сообщил о потере поддержки ряда спонсоров, которые ранее финансировали его закупку транспорта для ВСУ. Об этом он написал в соцсетях.

Активист пожаловался, что даже те, кто поддерживает Украину, осудили его действия, и он лишился поддержки некоторых спонсоров.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина Литвы Вальдаса Барткевичюса за осквернение памятника советским воинам в Курской области.

Уголовное дело было инициировано по поручению председателя СК Александра Бастрыкина. Барткевичюса подозревают в нарушении нескольких статей Уголовного кодекса России, в том числе «Реабилитация нацизма», «Повреждение мемориального объекта, увековечивающего память советских воинов» и «Публичное оправдание терроризма».

2 декабря Барткевичюс был внесен в перечень экстремистов.

7 ноября прокуратура Донецкой народной республики направила в суд уголовное дело по обвинению в наемничестве гражданина Латвии Кристса Анцанса, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины.

Ранее осквернивших мемориал участникам СВО приговорили к колонии в Москве.

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