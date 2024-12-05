Стала известна судьба «маугли» из Подольска

Мальчик из Подольска, которого до шести лет воспитывала собака, выучился на портного и садовника и живет в реабилитационном центре для взрослых, который создали его приемные родители. Об этом пишет kp.ru.

Его мать была алкоголичкой и заперла ребенка в комнате с овчаркой, оставляя ему и животному одну миску с едой в день. Социальные работники и правоохранители узнали о ситуации благодаря неравнодушию медицинской сестры, заметившей, что медицинская карта ребенка не обновлялась в течение 4,5 года. Женщина настояла на вскрытии квартиры, где проживал «маугли», после чего он выбежал ей навстречу на четвереньках. Ребенка изъяли из семьи и передали приемным родителям.

Развитие мальчика остановилось на уровне десятилетнего ребенка. Сейчас ему 25 лет, молодому человеку диагностировали псевдоаутизм (приобретенный аутизм). Он боится незнакомых людей, но хорошо ладит с животными и любит возиться с ними на ферме в реабилитационном центре для взрослых сирот с психоневрологическими заболеваниями, который создала приютившая «маугли» из Подольска Лилит Горелова. Общаться юноша может, однако только короткими фразами — сложные логические конструкции ему не доступны. По словам Лилит, самостоятельно он проживать не в состоянии.

До этого у просидевшего в плену полгода дошкольника из Магнитогорска развился «синдром Маугли».

Ранее ребенка-маугли спасли из захламленной квартиры на Сахалине.