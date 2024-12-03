В 11 регионах России заболеваемость гриппом превысила эпидпорог на 20%

В России по итогам минувшей недели отмечается рост уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом в 11 регионах, рассказал заслуженный врач России, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Эпидемиологический порог превышен на 20%, сообщил он в пресс-центре НСН.

«Если говорить о подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ за 47-ю неделю: эпидемические пороги у нас были превышены на 20% в 11 субъектах, в том числе в Барнауле, Владивостоке, Брянске, Воронеже, Кемерове», — отметил эпидемиолог, добавив, что речь идет о гриппе H1N1.

Однако в целом по стране ситуация с заболеваемостью спокойная, заверил Онищенко.

Что касается общей ситуации по миру, то пандемии гриппа случаются регулярно каждые 7-10 лет – это естественный биологически процесс, отметил эксперт. Все формы этого заболевания происходят из Юго-Восточной Азии, в том числе КНР. Сегодня межвидовой барьер перешагнул и дошел до людей седьмой вид гриппа – Н7.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю увеличилась на 5%, COVID-19 — на 7,4%. Всего зарегистрировано 769,5 тыс. случаев заражения гриппом (средние показатели превышены в 45 регионах страны) и 31,4 тыс. случаев COVID-19.

Ранее в Канаде зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом.