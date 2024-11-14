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Ирландка получила награду за изобретение для борьбы с выпадением волос при химиотерапии

Инженер из Ирландии создала устройство для борьбы с облысением при химиотерапии

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Dyson

Ирландка получила награду за изобретение для борьбы с выпадением волос при химиотерапии, пишет Independent.

24-летняя Оливия Хамфрис из Лимерика была удостоена премии Джеймса Дайсона за создание устройства Athenа, помогающего пациентам предотвратить выпадение волос во время химиотерапии.

Athena представляет собой доступное и портативное устройство для охлаждения кожи головы. Это может уменьшить выпадение волос и помочь им расти быстрее и сильнее. Ожидается, что стоимость аппарата составит около €1000, в то время как существующие технологии стоят около €20 тысяч .

Созданная модель отмечена за свое практичное применение и эффективный дизайн, что делает ее важным шагом к доступной поддержке для онкологических пациентов.

«Это недорогая альтернатива, доступная каждому, которая может принести реальные результаты», — говорится в заявлении.

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