Мальчик с «синдромом оборотня» мог заболеть из-за съеденной матерью кошки

Жительница Филиппин, родившая ребенка с редким генетическим заболеванием, считает, что причиной болезни сына стала съеденная ею кошка. Об этом сообщает Daily Mail.

Двухлетний Джарен Гамоган из Филиппин родился с редкой патологией, тело мальчика было полностью покрыто волосами. Врачи диагностировали у ребенка гипертрихоз, или «синдром оборотня», — заболевание, которое проявляется избыточным ростом волос на различных участках тела.

Несмотря на то, что медики объяснили женщине, что это генетическая патология, суеверная филиппинка винит в произошедшем себя. Женщина считает, что сын заболел из-за ее пристрастия к экзотической кухне, во время беременности она употребила в пищу кошку, жаренную со специями.

Неизлечимую «болезнь вампиров» выявили у студентки, которая стала бояться солнца. У 20-летней китаянки случались приступы сильной рвоты, повысилась чувствительность к солнечному свету. После многочисленных обследований медики установили, что девушка страдает от редкого генетического заболевания — эритропоэтической протопорфирии.

Ранее врачи спасли от редкой генетической патологии школьника с растущей грудью.