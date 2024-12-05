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Бывшему американскому военному не позволили улететь в Россию

WSJ: бывшему американскому военному Лофтусу отказали в вылете в Россию

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Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

Власти США отказали бывшему американскому военному Кевину Лофтусу в вылете в Россию из-за опасений, что он примет участие в спецоперации на Украине на стороне РФ. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

Издание отмечает, что 28 ноября 56-летний Лофтус намеревался вылететь в Турцию, а оттуда в Россию, чтобы по прибытии вступить в ряды армии РФ с помощью некоего «россиянина по имени Гриша». Путешествие не задалось на старте: бывшему военному отказали в вылете.

Про Лофтуса известно, что он участвовал в штурме Капитолия 6 января 2021 года, когда толпа протестующих ворвалась в здание конгресса США с требованием признать победу Дональда Трампа на выборах (тогда президентом стал Джо Байден).

По-видимому, из-за этого Лофтус привлекался к ответственности. После отмены вылета в Россию он был задержан полицией за нарушение условий испытательного срока, одним из условий которого было согласование каждого его выезда за пределы Далласа.

26 ноября сообщалось, что суд в Вашингтоне прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия.

Ранее в России завершили расследование по делу американца Бейлса.

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