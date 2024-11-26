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Дело против Трампа о штурме Капитолия прекращено

Суд в Вашингтоне прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия

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Brian Snyder/Reuters

Суд в Вашингтоне по запросу прокуратуры принял решение о прекращении уголовного дела против Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, касающегося вмешательства в выборные процессы 2020 года и событий, связанных со штурмом Капитолия. Это следует из постановления суда, пишет РИА Новости.

«Суд согласился с ходатайством о прекращении дела без права на обжалование», — отмечается в решении судьи Тани Чуткан.

В отношении Трампа было возбуждено четыре уголовных дела. Сторонники Трампа проникли в здание Капитолия, когда там проходило утверждение результатов выборов (по результатам которых Трамп получил 232 голоса выборщиков, а действующий президент Джо Байден — 306; Трамп отказался признать эти результаты), временно захватив здание.

Позже Трамп осудил события, произошедшие в Капитолии, своей вины он не признал.

На днях суд отложил вынесение приговора по делу о выплатах избранного президента США Дональда Трампа порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее минюст США прекратил все федеральные дела против Дональда Трампа.

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Выборы в США - 2024
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