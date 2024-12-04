В России завершили расследование по делу американца Бейлса

Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России завершило следственные действия по уголовному делу в отношении гражданина США Деррика Бейлса. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Бейлс заочно обвиняется в наемничестве и совершении террористического акта на территории Курской области в конце августа 2024 года. По ходатайству следователя СК России суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу — он объявлен в международный розыск.

В ходе предварительного следствия были допрошены свидетели, осмотрены документы и интернет-ресурсы. Кроме того, были собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта.

В конце ноября следственные органы завершили расследование в отношении американского наемника Дэниела Бернарда, который, по их данным, проник на территорию Курской области и осуществил террористический акт.

Ранее суд заочно арестовал воевавшего за ВСУ американского наемника Вертмана.