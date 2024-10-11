Арестован гендиректор «РАТМ Холдинга»

Лефортовский суд Москвы арестовал президента «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Предпринимателя задержали в Москве утром 11 октября. По данным ТАСС, задержание связано с уголовным делом заместителя главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, которого обвинили в махинациях с имуществом аквапарка в Новосибирске.

В 2010 году полиция уже задерживала Тарана по подозрению в даче взятки. По версии следствия, он передал 1 млн рублей сотрудникам министерства внутренних дел РФ, чтобы те прекратили проверки одной из структур «РАТМ-Холдинга».

РАТМ Холдинг — российская компания, владеющая предприятиями оптико-электронного приборостроения, производством оборонной и стекольной продукции. Она была основана в 1992 году Эдуардом Тараном.

Ранее был арестован замглавы Агентства по страхованию вкладов.